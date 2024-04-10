Причиной нестерпимой вони на левом берегу Воронежа назвали сброс химии в коллектор

В начале апреля стало известно, что в сточной воде, сбрасываемой в водохранилище с Левобережных очистных сооружений, выявили превышение концентрации загрязняющих веществ. Показатель по ионам аммония был выше в 12 раз, сульфат-ионам — в 2,5 раза. Должностные лица, виновные в административных нарушениях, были привлечены к ответственности и оштрафованы на общую сумму в 80 тыс. рублей.