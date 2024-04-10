Причиной нестерпимой вони на левом берегу Воронежа назвали сброс химии в коллектор

Воронежцы продолжают выражать обеспокоенность сильным неприятным запахом в Левобережном и Железнодорожном районах города, который пользователи соцсетей называют невыносимым. Горожане сообщают, что пахнет химией, органическими разложениями и горелым пластиком, жалуются, что от запаха перехватывает дыхание и отекает слизистая горла и носа.
— Начинается это вечером, ближе к ночи, сначала запах стелется по земле, позже поднимается к верхним этажам домов. Дышать невозможно в квартире, химия проникает даже через микрощели закрытых окон, — пишут воронежцы в социальных сетях.
Горожане отмечают что даже обращались в городскую службу спасения, где им сообщили, что за последние дни поступает огромное количество подобных жалоб и звонков. В пресс-службе городского водоканала неприятный запах объяснили единовременным сбросом жидкости с высоким содержанием химических веществ в главный левобережный канализационный коллектор.
— Так как очистка всех бытовых и промышленных сточных вод с Левобережного района происходит на Левобережных очистных сооружениях (ЛОС), залповый сброс в несколько раз увеличил нагрузку на биологическую и механическую очистку стоков на объекте, — заявили в «РВК-Воронеж».
Специалисты водоканала, по информации предприятия, круглосуточно переключают канализационные трубопроводы, чтобы снизить критическую нагрузку на процессы очистки сточных вод и нейтрализовать запах, а также выясняют, кто стал источником сбросов.
Министр ЖКХ и энергетики Воронежской области Евгений Бажанов также сообщил, что обратился в надзорные органы, чтобы помочь найти нарушителей и минимизировать в дальнейшем подобные случаи.
В «РВК-Воронеж» подчеркнули, что химический запах и запах жженой резины не относится к результатам деятельность воронежского водоканала.
— На состояние воздуха в городе влияет целая совокупность факторов, в том числе деятельность промышленных предприятий, — отметили на предприятии.
Во вторник, 9 апреля, в социальных сетях также опубликовали видео сброса загрязненной воды прямо в Воронежское водохранилище.
Канал, по которому течет вода проходит от дома № 29 по улице Балашовской до улицы Саврасова. Автор видео сообщает о сильном неприятном запахе.
Как сообщало РИА «Воронеж», в 2023 году водоканал заключил контракты на реконструкцию ЛОС. В том числе будет построен и запущен уже цех механического обезвоживания, который позволит вывести из эксплуатации иловые карты, являющиеся основным накопителем неприятных запахов.
Торги на модернизацию и реконструкцию выиграло самарское ООО «Новострой». Компания предложила выполнить работы за 2,6 млрд рублей. Контракт на 533,6 млн рублей на строительство цеха механического обезвоживания получила московская фирма «Водокомфорт». Строительство цеха механического обезвоживания планируют завершить к концу 2024 года.
— Работы по реконструкции Левобережных очистных сооружений водоканал начал сразу после передачи объекта. Сейчас идет модернизация сооружений, построенных еще в 60-х годах прошлого века. Так, в прошлом году специалисты провели техническое перевооружение на очистных сооружениях, а именно отремонтировали аэротенки и отстойники, — говорится в официальном релизе предприятия.
В начале апреля стало известно, что в сточной воде, сбрасываемой в водохранилище с Левобережных очистных сооружений, выявили превышение концентрации загрязняющих веществ. Показатель по ионам аммония был выше в 12 раз, сульфат-ионам — в 2,5 раза. Должностные лица, виновные в административных нарушениях, были привлечены к ответственности и оштрафованы на общую сумму в 80 тыс. рублей.