«Всматриваемся в посетителей внимательнее»: что изменилось в обеспечении безопасности торговых центров Самары после теракта в «Крокусе»

Игрушечный пистолет, соцсети, бдительные охранники.
После теракта в «Крокус Сити Холле» остро встал вопрос безопасности в местах массового скопления граждан — в частности, в торгово-развлекательных центрах. Тем более что буквально на следующий день после трагедии в Подмосковье в одном из самарских ТЦ задержали парня с предметом, похожим на пистолет, в руке.
Полицейским, которые доставили молодого человека в отделение, возмутитель спокойствия пояснил, что пистолет игрушечный и он его выиграл в одном из игровых автоматов. Примечательно в этой истории то, что сигнал органам правопорядка поступил от бдительных граждан, опубликовавших видео с изображением парня с игрушечным пистолетом в соцсетях. Структуры, призванные обеспечивать безопасность посетителей в ТЦ, первыми на происшествие не среагировали.
В связи с этим и возникают вопросы: как организована защита граждан в торгово-развлекательных центрах и изменилось ли что-то после теракта в Московской области?
— У нас есть определенные инструкции на случай критических ситуаций, ничего особо не изменилось, работаем в прежнем режиме. Единственное — нас попросили повнимательнее вглядываться в лица посетителей, обращать внимание на их поведение и сигнализировать о тех, кто вызывает подозрения, — рассказал корреспонденту «КП-Самара» сотрудник охранного предприятия, патрулирующий входную группу в одном из самарских ТРК.
В двух других аналогичных торгово-развлекательных комплексах охранники сообщили примерно ту же информацию: действующие меры рабочие, какого-то усиления в связи со столичным терактом не производилось. Число посетителей ТЦ, по наблюдениям сотрудников охраны, существенно не изменилось.
За защиту от терактов отвечают владельцы ТЦ
Корреспондент «КП-Самара» направил запрос в правительство Самарской области и получил официальный ответ за подписью министра промышленности и торговли региона Андрея Шамина.
Глава министерства проинформировал, что, согласно законодательству, за антитеррористическую защищенность торговых объектов отвечают их владельцы, а также должностные лица, осуществляющих непосредственное руководство деятельностью работников ТЦ.
— Вместе с тем министерством как органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере антитеррористической защищенности торговых объектов, расположенных в пределах территории Самарской области, в пределах компетенции проводятся проверки торговых объектов, — пояснили в региональном минпроме.
По информации министерства, в 2024 году должны быть проведены две плановые проверки ТЦ на предмет защиты от терактов. Однако последние события внесли корректировки в работу контролирующих органов.
— С учетом сложившейся в обстановки в целях усиления контроля за обеспечением правообладателями торговых объектов мер антитеррористической защищенности министерством организованы и проводятся внеплановые проверки, — сообщили «КП-Самара» в министерстве промышленности и торговли Самарской области.