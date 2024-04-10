«Всматриваемся в посетителей внимательнее»: что изменилось в обеспечении безопасности торговых центров Самары после теракта в «Крокусе»

Полицейским, которые доставили молодого человека в отделение, возмутитель спокойствия пояснил, что пистолет игрушечный и он его выиграл в одном из игровых автоматов. Примечательно в этой истории то, что сигнал органам правопорядка поступил от бдительных граждан, опубликовавших видео с изображением парня с игрушечным пистолетом в соцсетях. Структуры, призванные обеспечивать безопасность посетителей в ТЦ, первыми на происшествие не среагировали.