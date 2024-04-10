Жителя Самарской области отправили на год в колонию за жестокую расправу над кошкой

На процессе установлено, что в апреле 2023 года нетрезвый злоумышленник жестоко расправился у себя дома с отцовской кошкой. Он взял животное за холку, с силой ударил об пол и закинул в стиральную машину-автомат вместе с постельным бельем. После этого он закрыл окно для загрузки белья и через лоток для порошка залил воду. В результате кошка погибла.