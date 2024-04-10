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Жителя Самарской области отправили на год в колонию за жестокую расправу над кошкой

Он отправил отцовское животное в стиральную машину.

Источник: CityTraffic.ru

В Новокуйбышевске вынесен приговор по уголовному делу об убийстве домашней кошки. Местный житель признан виновным в жестоком обращении с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшем его гибель (ст. 245 УК РФ). Об этом 10 апреля 2024 года сообщает городская прокуратура.

— Суд назначил подсудимому наказание в виде 1 года 1 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, — говорится в сообщении.

Решение принято с учетом того, что мужчина уже совершал умышленное преступление. Постановление не вступило в законную силу.

На процессе установлено, что в апреле 2023 года нетрезвый злоумышленник жестоко расправился у себя дома с отцовской кошкой. Он взял животное за холку, с силой ударил об пол и закинул в стиральную машину-автомат вместе с постельным бельем. После этого он закрыл окно для загрузки белья и через лоток для порошка залил воду. В результате кошка погибла.

Подсудимый признал свою вину.

Наталья Николаева.

флора и фауна