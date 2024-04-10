Против Залины Маршенкуловой возбудили дело за оправдание убийства Татарского

«В отношении Маршенкуловой возбуждено дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма с использованием интернета)», — сообщили агентству.
По словам собеседника агентства, поводом послужили посты Маршенкуловой в ее Telegram-канале, посвященные убийству военкора Владлена Татарского. По мнению правоохранителей, журналистка оправдывала его ликвидацию.
Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) был убит в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге 2 апреля 2023 года. Исполнительницу этого преступления Дарью Трепову приговорили к 27 годам лишения свободы.