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Против Залины Маршенкуловой возбудили дело за оправдание убийства Татарского

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Уголовное дело по статье об оправдании терроризма возбуждено в отношении журналистки и феминистки Залины Маршенкуловой. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Источник: РИА "Новости"

«В отношении Маршенкуловой возбуждено дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма с использованием интернета)», — сообщили агентству.

По словам собеседника агентства, поводом послужили посты Маршенкуловой в ее Telegram-канале, посвященные убийству военкора Владлена Татарского. По мнению правоохранителей, журналистка оправдывала его ликвидацию.

Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) был убит в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге 2 апреля 2023 года. Исполнительницу этого преступления Дарью Трепову приговорили к 27 годам лишения свободы.