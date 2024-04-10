Кровля двухэтажного дома загорелась в центре Ростова-на-Дону

Днем 10 апреля в центре Ростова-на-Дону загорелась кровля Доходного дома Эрберга, сейчас уже ведется тушение. Эту информацию подтвердили в пресс-службе управления МЧС России по Ростовской области.
— Вызов поступил в 11:45. Произошло возгорание крыши в 3-этажном одноподъездном доме. Информация уточняется, — прокомментировали в МЧС.
Судя по видео в социальных сетях, сейчас над постройкой клубится плотный серо-белый дым. Люди сообщают, что в здании уже провели эвакуацию.
Напомним, Доходный дом Эрберга конца XIX века на Ульяновской, 25 — объект культурного наследия регионального значения. В 2020 году комитет ОКН утвердил охранное обязательство в отношении литера А указанного здания.
Добавим, также сегодня потушили пожар в строящемся здании в районе улицы Зорге.