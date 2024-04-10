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Кровля двухэтажного дома загорелась в центре Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону загорелась кровля Доходного дома Эрберга.
Источник: Комсомольская правда

Днем 10 апреля в центре Ростова-на-Дону загорелась кровля Доходного дома Эрберга, сейчас уже ведется тушение. Эту информацию подтвердили в пресс-службе управления МЧС России по Ростовской области.

— Вызов поступил в 11:45. Произошло возгорание крыши в 3-этажном одноподъездном доме. Информация уточняется, — прокомментировали в МЧС.

Судя по видео в социальных сетях, сейчас над постройкой клубится плотный серо-белый дым. Люди сообщают, что в здании уже провели эвакуацию.

Напомним, Доходный дом Эрберга конца XIX века на Ульяновской, 25 — объект культурного наследия регионального значения. В 2020 году комитет ОКН утвердил охранное обязательство в отношении литера А указанного здания.

Добавим, также сегодня потушили пожар в строящемся здании в районе улицы Зорге.

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