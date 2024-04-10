Отец-истязатель из Гусева издевался над 13-летним сыном

Кроме того, в присутствии мальчика отец забил до смерти монтировкой его собаку.
Гусевская городская прокуратура проводит проверку соблюдения прав ребенка и исполнения законодательства. Возбуждены уголовные дела по нескольким статьям, включая истязание, неисполнение обязанностей по воспитанию и жестокое обращение с животными. По требованию прокуратуры также возбуждено уголовное дело по угрозе убийством, сообщили в надзорном ведомстве.
Фигурант задержан в качестве подозреваемого, допрошен в данном статусе. Следствием в суд направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.