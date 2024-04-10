Площадь пожара в Доходном доме Эрберга в Ростове составила уже 100 кв. метров

Площадь пожара на Ульяновской, 25 в Ростове-на-Дону к этой минуте составила уже 100 кв. метров, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
— По оперативным данным, огнем охвачено 100 кв. метров. На месте задействовали 43 человека и 13 единиц техники, — рассказали журналистам.
Напомним, около 11:45, по указанному адресу вспыхнула кровля. После этого из здания эвакуировали 10 человек, сейчас ведется тушение.
Добавим, на Ульяновской, 25 находится Доходный дом Эрберга. Постройка конца XIX века является объектом культурного наследия регионального значения.