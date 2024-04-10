В Оренбурге река Урал превысила отметку в 10 метров

«Сейчас только что сообщили, что вода в Оренбурге превысила метку в 10 метров», — сказал Паслер на встрече с главой Минстроя Иреком Файзуллиным и местными жителями (цитата по «РИА Новости»).
По данным на 12:00 (10:00 по московскому времени) уровень Урала составлял 996 см, сообщал ранее глава Оренбурга Сергей Салмин. По его словам, подтоплено 2,4 тыс. приусадебных участков и 1,9 тыс. домов. За ночь прирост составил 360 участков и 330 домов. Эвакуировано 865 человек.
Оренбургская область, по оценке региональных властей, столкнулась с самым многоводным паводком за всю историю наблюдений. Введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера. Ущерб инфраструктуре предварительно оценивается в 21 млрд руб. В ряде населенных пунктов, в том числе в Оренбурге и Орске, объявлена частичная эвакуация из-за подтоплений.