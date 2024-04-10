«Ситуация очень сложная»: паводок оставил без питьевой воды жителей Отрадного

Водозаборы забила взвесь.
Жители Отрадного в Самарской области остались без питьевой воды. Наблюдаются и перебои с отоплением. И виной тому паводок. Он поднял взвесь, которая забила водозаборы на реке Большой Кинель. Ситуацию в городе прокомментировал мэр Александр Мецкер.
Глава Отрадного назвал ситуацию с водоснабжением очень сложной. Взвесь, которую поднял паводок, почти полностью забила донные оголовки НФС. Их пытались чистить водолазы, но течение в реке сильное, вода мутная и ручная очистка оказалась невозможна. В связи с этим Коммунальная сервисная компания («КСК») призвала местных жителей в ближайшие дни сократить потребление питьевой воды для бытовых нужд.
По словам Александра Мецкера, в ночь на 10 апреля водоснабжение в городе прекратили. Подачу воды возобновили с 5:30. Этого объема, по словам мэра, должно было хватить примерно на три часа. Однако, как оказалось, использовать эту воду весьма проблематично.
— Воду дали — тоненькая, грязная струйка, даже кипятить ее не стала. Газовая колонка, видимо, вообще забилась этим песком, — пишет местная жительница в соцсетях.
— У меня «Фанта» из крана идет, — говорит другой горожанин.
Бойлеры с водой.
Сейчас в Отрадном устанавливают дополнительные насосы для усиления перекачки воды. Кроме того, жителям предоставили бойлеры с водой. Их установили по адресам: ул. Космодемьянской, 35 (ЖЭУ-2) и ул. Космодемьянской, 3 (ЖЭУ-4). В течение дня коммунальщики обещают разместить в городе еще две емкости с водой.
Внезапная проблема вызвала в Отрадном ажиотажный спрос на бутилированную воду. Горожане пишут в соцсетях, что полки в магазинах уже почти опустели.
В местных пабликах также появились сообщения, что школьников переводят на дистанционное обучение 10 апреля.
Проблемы с отоплением.
Проблема с водоснабжением сказалась и на работе котельных в Отрадном. Из-за этого в городе возможны отключения отопления. Речь идет о жителях, дома которых обслуживают котельные «КСК».
— Кратковременное прекращение подачи тепловой энергии может произойти из-за нарушения технологического режима работы оборудования котельных, связанного с перебоями водоснабжения города от НФС. Специалисты делают все возможное для поддержания подачи тепла в жилые дома и учреждения города, — сообщили в «КСК».
Александр Мецкер отметил, что идут работы по растапливанию котельных 2 и БМК.
В Елховке схожая ситуация.
Отметим, жители села Елховка столкнулись с похожей проблемой. Здесь причина перебоев с водой — разлив реки Кондурчи. Местных жителей предупредили, что временно нельзя использовать водопроводную воду для питья и приготовления пищи. Сельчанам подвозят воду бойлерами, школьники остались дома, а прокуратора взяла вопрос на особый контроль.