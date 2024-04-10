«Ситуация очень сложная»: паводок оставил без питьевой воды жителей Отрадного

По словам Александра Мецкера, в ночь на 10 апреля водоснабжение в городе прекратили. Подачу воды возобновили с 5:30. Этого объема, по словам мэра, должно было хватить примерно на три часа. Однако, как оказалось, использовать эту воду весьма проблематично.