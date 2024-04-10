Казахстанку, находящуюся в международном розыске, этапировали из Кореи

Она подозревается в пособничестве, провокации преступления и незаконном обращении с психотропными веществами, (ст. 28 ч.5, ст. 296 ч.4 и ст.412−1 ч.3 п. 1 УК РК), а именно в 2022 году в сговоре с сотрудниками полиции Туркестанской области склонила местного жителя к приобретению у неустановленных лиц психотропное вещество «мефедрон», — сообщил он.