Пламя на кровле Доходного дома Эрберга в Ростове-на-Дону локализовали

Напомним, пожар вспыхнул сегодня, 10 апреля, около 11:45. В огне оказалась кровля здания. На месте происшествия сначала задействовали 43 человека и 13 спецмашин, но позже количество сил и средств было увеличено до 62 человек и 20-ти единиц техники.