Пламя на кровле Доходного дома Эрберга в Ростове-на-Дону локализовали

Горение на Ульяновской, 25 в Ростове-на-Дону локализовали. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
— В 13:16 была объявлена локализация на площади в 350 кв. метров, — проинформировала представитель пресс-службы МЧС.
Напомним, пожар вспыхнул сегодня, 10 апреля, около 11:45. В огне оказалась кровля здания. На месте происшествия сначала задействовали 43 человека и 13 спецмашин, но позже количество сил и средств было увеличено до 62 человек и 20-ти единиц техники.
Известно, что сразу же после начала пожара из здания эвакуировали 10 человек.
Добавим, на Ульяновской, 25 в Ростове-на-Дону находится Доходный дом Эрберга. Постройка является объектом культурного наследия регионального значения.