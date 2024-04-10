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Пламя на кровле Доходного дома Эрберга в Ростове-на-Дону локализовали

Пламя на кровле Доходного дома Эрберга в Ростове локализовали, огонь прошел 350 кв. метров.
Источник: Комсомольская правда

Горение на Ульяновской, 25 в Ростове-на-Дону локализовали. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

— В 13:16 была объявлена локализация на площади в 350 кв. метров, — проинформировала представитель пресс-службы МЧС.

Напомним, пожар вспыхнул сегодня, 10 апреля, около 11:45. В огне оказалась кровля здания. На месте происшествия сначала задействовали 43 человека и 13 спецмашин, но позже количество сил и средств было увеличено до 62 человек и 20-ти единиц техники.

Известно, что сразу же после начала пожара из здания эвакуировали 10 человек.

Добавим, на Ульяновской, 25 в Ростове-на-Дону находится Доходный дом Эрберга. Постройка является объектом культурного наследия регионального значения.

пожары
МЧС