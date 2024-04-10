WSJ узнала о проблемах с использованием американских дронов на Украине

Как выяснилось, Киеву было проще запускать дешевые китайские дроны, преимущественно от SZ DJI, или производить собственные беспилотники на их основе. SZ DJI при этом утверждает, что никогда не продавала свои дроны для участия в военных действиях, однако «не знает, как они использовались в дальнейшем».