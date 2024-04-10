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Воронежская ГИБДД возобновила работу в штатном режиме после технического сбоя

Доступна регистрация авто и замена водительских удостоверений.

Источник: РИА "Воронеж"

Все подразделения Госавтоинспекции в Воронежской области возобновили работу в полном объеме после произошедшего накануне технического сбоя в базе данных. Неполадки устранены. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в среду, 10 апреля.

Как сообщало РИА «Воронеж», предоставление государственных услуг по регистрации автомобилей и замене водительских удостоверений было остановлено накануне, 9 апреля.

Граждан попросили воздержаться от посещения межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов (МРЭО). Проблемы с предоставлением услуг в МРЭО ГИБДД вчера возникли в регионах по всей стране.

По информации ТАСС, сбой в базах произошел из-за перехода на новое программное обеспечение. Система регистрации транспорта перестала загружать данные. До этого последний крупный сбой баз данных ГИБДД был зафиксирован по всей России в октябре 2023 года.

РИА «Воронеж» рассказывало, что тогда прием граждан восстановили спустя два дня.

ГИБДД