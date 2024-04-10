В полиции озвучили подробности ДТП с тремя погибшими в Краснодарском крае

Ранее «Новая Кубань» сообщала, что страшная авария произошла возле станицы Анастасиевской.



По данным полиции, авария случилась 10 апреля около 06:11. Виновником стал 22-летний житель Краснодара, управлявший автомобилем «Газель», двигаясь из краевого центра в сторону Темрюка.



По неустановленной причине он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Peugeot Boxer», за рулем которого находился 60-летний житель Темрюкского района. Затем виновник перевернулся, а «Peugeot Boxer» совершил столкновение с другой «Газелью», управляемой 40-летним жителем Славянского района. После этого «Газель» столкнулась с «LADA Largus», которым управлял 31-летний житель Калининского района.



В результате происшествия погибли виновник аварии, а также водитель и пассажир автомобиля «Peugeot Boxer». Госавтоинспекторы ведут расследование обстоятельств случившегося, сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.