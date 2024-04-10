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В Екатеринбурге машина влетела в дерево, два человека погибли на месте

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 апреля, ФедералПресс. Страшное ДТП произошло на 18 км дублера Сибирского тракта в Екатеринбурге: иномарка KIA влетела в дерево. Два пассажира погибли, сообщает пресс-служба ГИБДД по Свердловской области.

Источник: предоставлено ГИБДД по Свердловской области

«Водитель автомобиля KIA, двигаясь со стороны Тюмени, выбрал небезопасную скорость, вследствие чего не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части дороги с последующим наездом на препятствие в виде дерева», — прокомментировали в дорожной полиции.

Два пассажира погибли на месте. Водитель и еще один пассажир доставлены в больницу. Сотрудники ГИБДД и следственная группа осматривают место ДТП, чтобы установить причину случившегося.

Ранее «ФедералПресс» писал, что родные разбившегося на свердловской трассе экс-спикера гордумы Североуральска Виктора Ильина усматривают в его гибели криминальный след.

ГИБДД