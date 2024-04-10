В Екатеринбурге машина влетела в дерево, два человека погибли на месте

«Водитель автомобиля KIA, двигаясь со стороны Тюмени, выбрал небезопасную скорость, вследствие чего не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части дороги с последующим наездом на препятствие в виде дерева», — прокомментировали в дорожной полиции.
Два пассажира погибли на месте. Водитель и еще один пассажир доставлены в больницу. Сотрудники ГИБДД и следственная группа осматривают место ДТП, чтобы установить причину случившегося.
Ранее «ФедералПресс» писал, что родные разбившегося на свердловской трассе экс-спикера гордумы Североуральска Виктора Ильина усматривают в его гибели криминальный след.