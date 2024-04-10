Нашли в лесу. Подробности гибели пропавшего в Перми 19-летнего студента

Во время поисков посмотрели десятки записей с камер автобусов, умных остановок и не только. Удалось выяснить, что около 23.00 молодой человек был на остановке «Улица Попова». Однако в автобус № 6 (он идёт до улицы Вагонной, на этом маршруте студент ездил домой) он не садился. Осложняло работу то, что пропал молодой человек поздно вечером, когда стемнело. Различить его силуэт на некоторых записях было сложно. На одной из таких заметили похожую по силуэту фигуру, которая направлялась вечером в сторону «Театра-Театра».