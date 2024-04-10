Нашли в лесу. Подробности гибели пропавшего в Перми 19-летнего студента

Неделю практически вся Пермь искала пропавшего 2 апреля 19-летнего студента. В тот день он связывался с близкими вечером, а потом не вернулся домой. Поисками активно занимались родные молодого человека, волонтёрские отряды, полиция. Но новостей не было. 9 апреля пермяка нашли погибшим. Тело обнаружили в лесополосе. Подробности в материале сайта perm.aif.ru.
Ушёл утром.
«Как же так?», «Это ужас какой-то», «Как же жалко парнишку», — пишут в соцсетях горожане под постами о гибели 19-летнего студента. Горожане с тревогой следили за развитием событий и переживали за молодого человека с тех самых пор, как поисковые отряды опубликовали ориентировку пермяка. Она появилась в сети поздно вечером 4 апреля.
«2 апреля в утреннее время ушёл из дома по адресу: улица Вагонная. С тех пор местонахождение неизвестно», — написали волонтёры.
Сообщалось, что рост пермяка 175 сантиметров, телосложение — худощавое, волосы светло-русые, глаза голубые. Из дома он ушёл в чёрной футболке, коричневой кофте, тёмно-синей куртке, чёрных джинсах и серых кроссовках.
С фото на пермяков смотрел обаятельный парень с доброй улыбкой.
Стало известно, что днём 2 апреля пропавший — он учился в колледже — встречался с одногруппниками. Потом ребята разошлись. Вечером он позвонил семье, а затем пропал.
Во время поисков посмотрели десятки записей с камер автобусов, умных остановок и не только. Удалось выяснить, что около 23.00 молодой человек был на остановке «Улица Попова». Однако в автобус № 6 (он идёт до улицы Вагонной, на этом маршруте студент ездил домой) он не садился. Осложняло работу то, что пропал молодой человек поздно вечером, когда стемнело. Различить его силуэт на некоторых записях было сложно. На одной из таких заметили похожую по силуэту фигуру, которая направлялась вечером в сторону «Театра-Театра».
Тогда родные молодого человека и волонтёры обратились к автолюбителям с просьбой предоставить кадры с видеорегистраторов машин, проезжавших по улице Петропавловской на участке между улицами Плеханова и Попова с 23.00 2 апреля до 00.30 3 апреля. Поиски продолжались.
Новая информация.
9 апреля стало известно, что удалось найти запись с камеры автобуса, на которой узнали пропавшего. Как сообщил источник perm.aif.ru, это был маршрут, следовавший из Ленинского района в сторону Кировского. Видимо, пермяк не остался в центре города, а всё-таки отправился в сторону дома. Однако вышел он почему-то на остановке «Улица Докучаева», которая находится достаточно далеко от улицы Вагонной. Судя по карте, было бы логично выйти на остановке «Железнодорожный микрорайон». Почему молодой человек покинул автобус раньше — неизвестно.
Тем не менее, когда появилась эта информация, родные пермяка объявили срочный сбор на поиски парня. Собирались неравнодушные горожане 9 апреля у дома № 24 по улице Докучаева. В том числе они осматривали лесополосу.
Нашли в лесу.
Именно 9 апреля нашли тело 19-летнего студента. По информации источника perm.aif.ru, обнаружил его сторож организации, расположенной в этой местности. Он увидел людей, которые искали молодого человека, решил осмотреть территорию и увидел останки в лесу.
Делом занялся следком.
«Следователями устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили perm.aif.ru в СУ СКР по Пермскому краю.
От источников perm.aif.ru удалось узнать, что, по предварительным данным, видимых признаков насильственной смерти на теле молодого человека не было.
«Очень жалко», «Соболезную родителям», «Бедный парень», — пишут горожане в интернете.
В то же время близкие погибшего сообщили в соцсетях, что церемония прощания с ним запланирована на 11 апреля, поблагодарили всех за участие в поисках и написали, что не готовы сейчас отвечать на вопросы о трагедии.