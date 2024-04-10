В Самаре изменили маршрут двух автобусов из-за дороги на Зубчаниновском шоссе

По информации центральной диспетчерской, автобусы № 27 и № 75 будут двигаться в объезд из-за проблем с дорогой на Зубчаниновском шоссе. Транспорт будет следовать по Кузнецкому переулку, улице Физкультурной и далее по маршруту в оба направления. Когда движение вернут на прежний маршрут пока неизвестно.