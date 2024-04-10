В Самаре изменили маршрут двух автобусов из-за дороги на Зубчаниновском шоссе

В Самаре местных жителей предупредели о временной корректировке движения двух автобусов. Общественный транспорт изменит маршрут из-за проблем на дороге.
По информации центральной диспетчерской, автобусы № 27 и № 75 будут двигаться в объезд из-за проблем с дорогой на Зубчаниновском шоссе. Транспорт будет следовать по Кузнецкому переулку, улице Физкультурной и далее по маршруту в оба направления. Когда движение вернут на прежний маршрут пока неизвестно.
Напомним, в областной столице специалисты продолжают ремонт дорожного покрытия. Так на участках планирую обновить асфальт, работы проведут «картами».