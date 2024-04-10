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В Ростове будут хоронить военных по новому стандарту

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 апреля, ФедералПресс. Власти донской столицы решили унифицировать порядок организации воинских захоронений: соответствующий стандарт предложат родственникам убитых на СВО мужчин.

«Семьям военных предложат два варианта для обустройства могил их близких. Оба варианта подразумевают стелу из черного гранита, бетонный цоколь и клумбу с цветами», — следует из постановления городских властей.

Отличительные особенности двух вариантов включат в себя количество клумб: второй вариант подразумевает две разноразмерные клумбочки.

Обновленные правила заработают для захоронений на двух городских кладбищах — Северном и Ростовском.

Ранее сообщалось, что ветераны СВО не получат землю на Юге.