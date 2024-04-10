В Ростове будут хоронить военных по новому стандарту

«Семьям военных предложат два варианта для обустройства могил их близких. Оба варианта подразумевают стелу из черного гранита, бетонный цоколь и клумбу с цветами», — следует из постановления городских властей.
Отличительные особенности двух вариантов включат в себя количество клумб: второй вариант подразумевает две разноразмерные клумбочки.
Обновленные правила заработают для захоронений на двух городских кладбищах — Северном и Ростовском.
Ранее сообщалось, что ветераны СВО не получат землю на Юге.