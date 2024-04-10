Золотистый стафилококк выявлен в сливочном масле в нижегородской больнице

Золотистый стафилококк выявили в пробе масла сливочного при проведении исследований сотрудники Нижегородской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ», сообщает пресс-служба управления.
Образцы масла были отобраны инспекторами Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл на пищеблоке одной из районных больниц Нижегородской области.
«Наличие стафилококка в молочной продукции не допускается», — отмечается в сообщении.
Результаты исследований внесены в автоматизированную систему «Веста», сформирован срочный отчет о выявлении продукции, не отвечающей требованиям ветеринарных и санитарных правил и норм.
Ранее золотистый стафилококк обнаружили у пяти сотрудников нижегородского детского лагеря «Восток».
Справка.
Стафилококки — одна из ведущих причин микробных пищевых отравлений. Стафилококки вызывают множество инфекций в организме человека, в том числе поверхностные и глубокие гнойные инфекции, интоксикации, инфекции мочевых путей. Сам микроорганизм не представляет угрозы для человека. Он быстро погибает в желудке под воздействием соляной кислоты.