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Золотистый стафилококк выявлен в сливочном масле в нижегородской больнице

Его наличие в продукте не допускается.

Источник: Время

Золотистый стафилококк выявили в пробе масла сливочного при проведении исследований сотрудники Нижегородской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ», сообщает пресс-служба управления.

Образцы масла были отобраны инспекторами Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл на пищеблоке одной из районных больниц Нижегородской области.

«Наличие стафилококка в молочной продукции не допускается», — отмечается в сообщении.

Результаты исследований внесены в автоматизированную систему «Веста», сформирован срочный отчет о выявлении продукции, не отвечающей требованиям ветеринарных и санитарных правил и норм.

Ранее золотистый стафилококк обнаружили у пяти сотрудников нижегородского детского лагеря «Восток».

Справка.

Стафилококки — одна из ведущих причин микробных пищевых отравлений. Стафилококки вызывают множество инфекций в организме человека, в том числе поверхностные и глубокие гнойные инфекции, интоксикации, инфекции мочевых путей. Сам микроорганизм не представляет угрозы для человека. Он быстро погибает в желудке под воздействием соляной кислоты.

медицина