Вахтовка с рабочими рухнула в карьер в Красноярском крае

Два человека погибли. Об этом сообщили в ГСУ СК России по региону.
Трагедия произошла вчера, 9 апреля в поселке Еруда Северо-Енисейского района. Компания-перевозчик доставляла работников осушения карьера «Восточный» на рабочие места.
На отметке горизонта 40 метров водитель транспорта «НЕФАЗ» заехал на предохранительную берму карьера. Вахтовка опрокинулась вместе с людьми. Следователи уточнили, что высота падения — около 10 метров.
22-летний и 52-летний работники скончались на месте. Несколько человек получили различные травмы.
Возбуждено уголовное дело в связи с оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух лиц.