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Вахтовка с рабочими рухнула в карьер в Красноярском крае

В Красноярском крае грузовик, который вез рабочих в карьер упала с большой высоты.

Источник: ГСУ СК РОССИИ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ И РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ

Два человека погибли. Об этом сообщили в ГСУ СК России по региону.

Трагедия произошла вчера, 9 апреля в поселке Еруда Северо-Енисейского района. Компания-перевозчик доставляла работников осушения карьера «Восточный» на рабочие места.

На отметке горизонта 40 метров водитель транспорта «НЕФАЗ» заехал на предохранительную берму карьера. Вахтовка опрокинулась вместе с людьми. Следователи уточнили, что высота падения — около 10 метров.

22-летний и 52-летний работники скончались на месте. Несколько человек получили различные травмы.

Возбуждено уголовное дело в связи с оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух лиц.

СК