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Для поисков пропавших в Уфе подростков необходим эхолот

Поисково-спасательному отряду «Лизаалерт» нужна помощь в обследовании речного дна. Для этого необходимо эхолот с функциец создания3D-карт (StructureScan 3D) моделей Garmin Panoptix, Lowrance Active Target либо аналога.

Если вы владеете эхолотом, свяжитесь с инфоргами поиска: Елена (Барбие) 8987−099−70−92, Анастасия (Моррисан) 8937−320−44−74.

Напомним, подростки вечером 30 марта ушли гулять в лес на улице Шафиева и не вернулись. Школьников пятый день ищут волонтеры поисковых отрядов, правоохранители, сотрудники экстренных служб. 31 марта спасатели обнаружили на берегу оставленные подростками рюкзаки. По факту пропажи детей возбудили уголовное дело. 2 апреля во время работы спасатели нашли сапог, который предположительно, принадлежал одному из пропавших подростков. Ранее глава Башкирии Радий Хабиров поручил продолжать поиски пропавших подростков.

Рассказать об информации, которая поможет в поиске пропавших подростков, можно по номерам 102 или 112.