ВС РФ заняли более выгодные рубежи на донецком направлении

«На донецком направлении подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике 5-й штурмовой, 22-й, 28-й, 67-й, 93-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Красное, Новокалиново, Клещеевка, Новое и Курдюмовка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.
В Минобороны РФ добавили, что также отражены четыре контратаки формирований 10-й горно-штурмовой, 33-й механизированной и 46-й аэромобильной бригад в районах населенных пунктов Выемка, Победа и Красногоровка Донецкой Народной Республики. «ВСУ потеряли до 360 военнослужащих, 2 бронетранспортера М113 производства США и 5 автомобилей», — уточнили в ведомстве.