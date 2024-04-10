ВС РФ заняли более выгодные рубежи на донецком направлении

В Минобороны РФ добавили, что также отражены четыре контратаки формирований 10-й горно-штурмовой, 33-й механизированной и 46-й аэромобильной бригад в районах населенных пунктов Выемка, Победа и Красногоровка Донецкой Народной Республики. «ВСУ потеряли до 360 военнослужащих, 2 бронетранспортера М113 производства США и 5 автомобилей», — уточнили в ведомстве.