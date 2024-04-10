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ВС РФ заняли более выгодные рубежи на донецком направлении

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Подразделения Южной группировки войск за минувшие сутки заняли более выгодные рубежи на донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«На донецком направлении подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике 5-й штурмовой, 22-й, 28-й, 67-й, 93-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Красное, Новокалиново, Клещеевка, Новое и Курдюмовка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

В Минобороны РФ добавили, что также отражены четыре контратаки формирований 10-й горно-штурмовой, 33-й механизированной и 46-й аэромобильной бригад в районах населенных пунктов Выемка, Победа и Красногоровка Донецкой Народной Республики. «ВСУ потеряли до 360 военнослужащих, 2 бронетранспортера М113 производства США и 5 автомобилей», — уточнили в ведомстве.