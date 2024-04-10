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ВС РФ улучшили тактическое положение на авдеевском направлении

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Подразделения группировки войск «Центр» за минувшие сутки активными действиями улучшили тактическое положение на авдеевском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«На авдеевском направлении подразделения группировки войск “Центр” активными действиями улучшили тактическое положение и отразили 11 контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 71-й егерской, 59-й мотопехотной, 47-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Первомайское, Водяное, Новобахмутовка, Уманское и Бердычи Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

В Минобороны РФ отметили, что за сутки противник потерял до 395 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 6 автомобилей, 152-мм гаубицу «Мста-Б» и 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».