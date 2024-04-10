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Российские военные отразили контратаку ВСУ на Купянском направлении

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. ВС РФ продвинулись на Купянском направлении, отразили контратаку, ВСУ потеряли до 20 военных и танк, сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале.

Источник: © РИА Новости

На купянском направлении подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю и отразили контратаку штурмовой группы 31-й бригады нацгвардии Украины в районе населенного пункта Григоровка Донецкой Народной Республики.

«Потери противника составили до 20 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены 155-мм самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, 152-мм гаубица “Мста-Б”, две 122-мм самоходные артиллерийские установки “Гвоздика”, а также две станции радиоэлектронной борьбы “Буковель-AD” и “Нота”, — отметили в ведомстве.