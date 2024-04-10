Российские военные отразили контратаку ВСУ на Купянском направлении

«Потери противника составили до 20 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены 155-мм самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, 152-мм гаубица “Мста-Б”, две 122-мм самоходные артиллерийские установки “Гвоздика”, а также две станции радиоэлектронной борьбы “Буковель-AD” и “Нота”, — отметили в ведомстве.