Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки на Херсонском направлении

«На Херсонском направлении подразделениями группировки войск “Днепр” нанесено огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ, 121-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Работино Запорожской области, Михайловка и Ивановка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, три автомобиля, 155-мм гаубица М777 производства США, 152 мм орудие Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка “Гвоздика”, станция радиоэлектронной разведки “Пластун” и станция радиоэлектронной борьбы “Нота”, — говорится в сообщении российского военного ведомства.