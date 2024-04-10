Две дороги затопило в Нижегородской области

Участок автомобильной дороги Павлово — Тумботино затопило в Павловском округе 10 апреля, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Данную дорогу затапливает каждый год из-за повышения уровня воды в Оке весной. Сейчас там работает паромная переправа.
«Жилые дома в зону затопления не попадают. Эвакуация жителей не требуется», — рассказали спасатели.
Еще одна дорога ушла под воду из-за разлива реки Ветлуга в Воскресенском округе. Речь о дороге от Воскресенского до поселка им. Михеева. Там сейчас нарушено автомобильное сообщение.
«С 12 апреля будет работать переправа для жителей поселка — катер, два раза в неделю», — добавили в МЧС.
Ранее сообщалось, что чрезвычайных ситуаций в связи с паводком не зарегистрировано в Нижегородской области.