«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожена база хранения вооружения и боеприпасов ВСУ с находившимися тридцати двумя 152-мм гаубицами Д-20, два цеха сборки беспилотных летательных аппаратов, объект подготовки и запуска безэкипажных катеров, а также поражена живая сила и военная техника ВСУ в 128 районах», — говорится в сообщении.
Российские военные уничтожили базу хранения вооружения и боеприпасов ВСУ
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. ВКС РФ и ракетные войска за минувшие сутки уничтожили два цеха сборки украинских беспилотников, объект подготовки запуска безкипажных катеров и другие цели, сообщила в среду пресс-служба Минобороны РФ в телеграм-канале.