В Доходном доме Эрберга в Ростове ликвидировали открытое горение

В центре Ростов-на-Дону на кровле Доходного дома Эрберга (Ульяновская, 25) ликвидировали открытое горение. Об этом информирует пресс-служба управления МЧС России по Ростовской области.
— В 13:50 объявили ликвидацию открытого горения, — сообщила журналистам представитель экстренного ведомства.
Напомним, пожар вспыхнул сегодня, 10 апреля. Вызов в МЧС поступил около 11:45, в 13:16 пламя локализовали на площади в 350 кв. метров. Полной ликвидации пожара еще нет.
Ранее сообщалось, что силы и средства на месте происшествия увеличили до 62 человек и 20-ти единиц техники. Из здания эвакуировали 10 человек.
Добавим, Доходный дом Эрберга — объект культурного наследия регионального значения.