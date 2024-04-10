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В Доходном доме Эрберга в Ростове ликвидировали открытое горение

На Ульяновской в Ростове ликвидировали открытое горение, тушение продолжается.

Источник: Комсомольская правда

В центре Ростов-на-Дону на кровле Доходного дома Эрберга (Ульяновская, 25) ликвидировали открытое горение. Об этом информирует пресс-служба управления МЧС России по Ростовской области.

— В 13:50 объявили ликвидацию открытого горения, — сообщила журналистам представитель экстренного ведомства.

Напомним, пожар вспыхнул сегодня, 10 апреля. Вызов в МЧС поступил около 11:45, в 13:16 пламя локализовали на площади в 350 кв. метров. Полной ликвидации пожара еще нет.

Ранее сообщалось, что силы и средства на месте происшествия увеличили до 62 человек и 20-ти единиц техники. Из здания эвакуировали 10 человек.

Добавим, Доходный дом Эрберга — объект культурного наследия регионального значения.

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