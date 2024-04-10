Студента из Макеевки задержали за сбор информации о российских военных

«В январе-феврале 2024 года он передал украинской стороне сведения, которые могли быть использованы против Вооруженных сил Российской Федерации, для нанесения ущерба одному из критически важных объектов военной инфраструктуры, повлечь возникновение потерь личного состава и военной техники ВС России», — говорится в сообщении. Подозреваемый был задержан, его «противоправная деятельность, связанная со сбором в интересах противника информации о местах дислокации воинских подразделений Вооруженных сил РФ», пресечена.