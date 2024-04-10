Пожар в Доходном доме Эрберга в Ростове полностью потушили

Пожар на Ульяновской, 25 в центре Ростова-на-Дону полностью потушили. По данным МЧС, ликвидация горения на площади в 350 кв. метров была объявлена в 14:06.
Напомним, тушение кровли здания, расположенного по указанному адресу, велось примерно с 11:45, в это время поступил вызов в МЧС. В 13:16 специалисты остановили распространение огня, открытое пламя удалось сбить в 13:50.
Всего от МЧС на месте происшествия работали 62 человека и 20 единиц техники. Известно, что перед тушением из постройки было эвакуировано 10 человек.
Добавим, на Ульяновской, 25 в Ростове-на-Дону находится Доходный дом Эрберга. Это здание — объект культурного наследия регионального значения.