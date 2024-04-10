Вашингтон
+16°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пожар в Доходном доме Эрберга в Ростове полностью потушили

Пожар в старинном здании на Ульяновской в Ростове-на-Дону полностью потушили.

Источник: Комсомольская правда

Пожар на Ульяновской, 25 в центре Ростова-на-Дону полностью потушили. По данным МЧС, ликвидация горения на площади в 350 кв. метров была объявлена в 14:06.

Напомним, тушение кровли здания, расположенного по указанному адресу, велось примерно с 11:45, в это время поступил вызов в МЧС. В 13:16 специалисты остановили распространение огня, открытое пламя удалось сбить в 13:50.

Всего от МЧС на месте происшествия работали 62 человека и 20 единиц техники. Известно, что перед тушением из постройки было эвакуировано 10 человек.

Добавим, на Ульяновской, 25 в Ростове-на-Дону находится Доходный дом Эрберга. Это здание — объект культурного наследия регионального значения.

пожары
МЧС