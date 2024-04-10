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Река Ница отрезала путь к свердловской деревне

Вода ежегодно подтапливает деревенский мост.

Источник: глава Байкаловского района Алексей Дорожкин

В Байкаловском районе Свердловской области ежегодно подтоплению подвергаются два моста. Нынешний 2024 год не стал исключением, сообщает в своих социальных сетях глава муниципалитета Алексей Дорожкин.

— Один из мостов находится на автодороге в Деревню Яр. Каждый год наступающая вода реки Ница ненадолго подтапливает его. Конструкция предусматривает такую возможность, — рассказывает Дорожкин.

Он отметил, что жители деревни знают об этой особенности и всегда готовы к приходу воды. Кроме того, сотрудники администрации сельского поселения всегда держат с ними связь.

Ежегодно подтоплению подвергается и мост вблизи села Городище. Однако на данный момент уровень воды еще не поднялся до него.