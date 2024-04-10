Оператор «Вести Луганск» получил ранение в зоне военной операции

В мае 2023 года группа журналистов попала под минометный обстрел около контрольно-пропускного пункта Грайворон в Белгородской области. Корреспондент ТАСС рассказал, что, как только он и коллеги вышли из машин, сопровождавший их глава Козинского поселения Игорь Моховенко, на территории которого находится Грайворон, услышал характерный свист и скомандовал ложиться.