Задержан глава департамента градостроительства Самары Василий Чернов

По данным парламентария, сумма взятки составила 6 млн руб.
«Деньги передавались в два этапа и предназначались за помощь в искусственном завышении стоимости автомойки в Промышленном районе, которую городская администрация планировала выкупить для последующего развития территории», — сообщил Александр Хинштейн.
Василий Чернов занял должность главы самарского департамента строительства в сентябре 2022 года. Прежний глава департамента Сергей Шанов был уволен в связи с утратой доверия.
Перед этим он уведомил руководство о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая была чревата конфликтом интересов. Но профильная комиссия посчитала, что Сергей Шанов сделал это поздно.