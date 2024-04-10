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Задержан глава департамента градостроительства Самары Василий Чернов

Глава департамента градостроительства Самары Василий Чернов задержан при получении взятки, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

По данным парламентария, сумма взятки составила 6 млн руб.

«Деньги передавались в два этапа и предназначались за помощь в искусственном завышении стоимости автомойки в Промышленном районе, которую городская администрация планировала выкупить для последующего развития территории», — сообщил Александр Хинштейн.

Василий Чернов занял должность главы самарского департамента строительства в сентябре 2022 года. Прежний глава департамента Сергей Шанов был уволен в связи с утратой доверия.

Перед этим он уведомил руководство о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая была чревата конфликтом интересов. Но профильная комиссия посчитала, что Сергей Шанов сделал это поздно.