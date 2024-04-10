Вашингтон
+16°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Таганрога напомнил, как вести себя при атаке БПЛА

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 апр — РИА Новости. Глава администрации Таганрога Ростовской области Андрей Фатеев в своем Telegram-канале напомнил о правилах поведения при атаке беспилотников.

Источник: © РИА Новости

Он отметил, что в Таганроге продолжает действовать режим повышенной готовности. В случае угрозы атаки БПЛА или ракетного удара сработает городская система оповещения.

«Не поддавайтесь панике, сохраняйте спокойствие и действуйте согласно инструкции!» — написал он. Так, при атаке БПЛА, если Вы находитесь в здании, нужно спуститься на нижние этажи, в подвал или паркинг, не пользуясь лифтом. В квартире нужно найти место без окон между несущих стен, например, ванную комнату, и сесть на пол. На улице нужно немедленно укрыться в ближайшем здании, подземном переходе или паркинге. Если Вы перемещаетесь на транспорте, его нужно покинуть и найти укрытие. После атаки при обнаружении БПЛА или его частей их нельзя трогать. Нужно немедленно покинуть место обнаружения и сообщить в службу спасения.

Ранее в среду Фатеев заявил об атаке БПЛА на город. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщал, что силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки беспилотников на Таганрог. Позже был объявлен отбой угрозы атаки БПЛА.