Глава Таганрога напомнил, как вести себя при атаке БПЛА

«Не поддавайтесь панике, сохраняйте спокойствие и действуйте согласно инструкции!» — написал он. Так, при атаке БПЛА, если Вы находитесь в здании, нужно спуститься на нижние этажи, в подвал или паркинг, не пользуясь лифтом. В квартире нужно найти место без окон между несущих стен, например, ванную комнату, и сесть на пол. На улице нужно немедленно укрыться в ближайшем здании, подземном переходе или паркинге. Если Вы перемещаетесь на транспорте, его нужно покинуть и найти укрытие. После атаки при обнаружении БПЛА или его частей их нельзя трогать. Нужно немедленно покинуть место обнаружения и сообщить в службу спасения.