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Раздал 53 участка земли: в Крыму экс-глава сельсовета пойдет под суд

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр — РИА Новости Крым. Прокуратура РК утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы администрации Уютненского сельского поселения Сакского района Крыма. Об этом сообщили в надзорном ведомстве региона.

Мужчина обвиняется в превышении должностных полномочий.

«По версии следствия, обвиняемый, являясь главой администрации сельского поселения в период с 2016 года по 2019 год, зная, что граждане не имеют права на льготное получение в аренду земельных участков стоимостью 52 млн рублей, изготовил и подписал 79 постановлений, которыми согласовано их предоставление», — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, в дальнейшем на 53 земельных участка стоимостью 34 млн рублей было неправомерно оформлено право собственности.

Противозаконная деятельность должностного лица выявлена в ходе мероприятий сотрудниками УЭБиПК МВД по Республике Крым.

По информации крымского Следкома, в ходе следствия на жилое помещение, земельные участки и транспортные средства фигуранта был наложен арест. Приняты меры для отмены незаконной регистрации земельных участков и их возврата собственнику.

В настоящее время расследование уголовного дела в отношении бывшего должностного лица, обвиняемого в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, завершено.