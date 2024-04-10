Раздал 53 участка земли: в Крыму экс-глава сельсовета пойдет под суд

«По версии следствия, обвиняемый, являясь главой администрации сельского поселения в период с 2016 года по 2019 год, зная, что граждане не имеют права на льготное получение в аренду земельных участков стоимостью 52 млн рублей, изготовил и подписал 79 постановлений, которыми согласовано их предоставление», — говорится в сообщении.