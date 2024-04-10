Раздал 53 участка земли: в Крыму экс-глава сельсовета пойдет под суд

Мужчина обвиняется в превышении должностных полномочий.
«По версии следствия, обвиняемый, являясь главой администрации сельского поселения в период с 2016 года по 2019 год, зная, что граждане не имеют права на льготное получение в аренду земельных участков стоимостью 52 млн рублей, изготовил и подписал 79 постановлений, которыми согласовано их предоставление», — говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, в дальнейшем на 53 земельных участка стоимостью 34 млн рублей было неправомерно оформлено право собственности.
Противозаконная деятельность должностного лица выявлена в ходе мероприятий сотрудниками УЭБиПК МВД по Республике Крым.
По информации крымского Следкома, в ходе следствия на жилое помещение, земельные участки и транспортные средства фигуранта был наложен арест. Приняты меры для отмены незаконной регистрации земельных участков и их возврата собственнику.
В настоящее время расследование уголовного дела в отношении бывшего должностного лица, обвиняемого в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, завершено.