Мать троих детей, живших в подвале в Петербурге, вернулась в город

«Мать детей экстренно вернулась в город. Ей разъяснен порядок действия в сложившейся ситуации. Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге держит ситуацию на контроле», — сказал собеседник агентства.
Ранее сотрудниками полиции было установлено, что в подвале дома в Московском районе Петербурга вместе с 36-летним отцом живут трое его несовершеннолетних сыновей в возрасте от двух до шести лет. Дети жили в антисанитарных условиях. Было принято решение об изъятии детей и передаче их в социальное учреждение. Полиция сообщала о возбуждении против родителей уголовного дела о неисполнении обязанностей по воспитанию детей. Городской главк СК РФ, организовавший проверку, информировал, что их мать находится в другом регионе.
По его словам, по документам женщина имеет статус матери-одиночки. По ее утверждению, дети жили в подвале около 1,5 месяца и не попадали в поле зрения органов опеки Московского района, поскольку эти службы не имели соответствующей информации.
Сейчас все трое детей находятся в соцучреждении, угрозы их жизни и здоровью нет, заключили в аппарате детского омбудсмена.