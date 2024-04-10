Вашингтон
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мать троих детей, живших в подвале в Петербурге, вернулась в город

С. -ПЕТЕРБУРГ, 10 апр — РИА Новости. Мать троих детей, живших в подвале в Московском районе Санкт-Петербурга вместе с отцом, экстренно вернулась в город из другого региона, сообщили РИА Новости в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Петербурге Анны Митяниной.

Источник: © РИА Новости

«Мать детей экстренно вернулась в город. Ей разъяснен порядок действия в сложившейся ситуации. Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге держит ситуацию на контроле», — сказал собеседник агентства.

Ранее сотрудниками полиции было установлено, что в подвале дома в Московском районе Петербурга вместе с 36-летним отцом живут трое его несовершеннолетних сыновей в возрасте от двух до шести лет. Дети жили в антисанитарных условиях. Было принято решение об изъятии детей и передаче их в социальное учреждение. Полиция сообщала о возбуждении против родителей уголовного дела о неисполнении обязанностей по воспитанию детей. Городской главк СК РФ, организовавший проверку, информировал, что их мать находится в другом регионе.

По его словам, по документам женщина имеет статус матери-одиночки. По ее утверждению, дети жили в подвале около 1,5 месяца и не попадали в поле зрения органов опеки Московского района, поскольку эти службы не имели соответствующей информации.

Сейчас все трое детей находятся в соцучреждении, угрозы их жизни и здоровью нет, заключили в аппарате детского омбудсмена.