Мать троих детей, живших в подвале в Петербурге, вернулась в город

Ранее сотрудниками полиции было установлено, что в подвале дома в Московском районе Петербурга вместе с 36-летним отцом живут трое его несовершеннолетних сыновей в возрасте от двух до шести лет. Дети жили в антисанитарных условиях. Было принято решение об изъятии детей и передаче их в социальное учреждение. Полиция сообщала о возбуждении против родителей уголовного дела о неисполнении обязанностей по воспитанию детей. Городской главк СК РФ, организовавший проверку, информировал, что их мать находится в другом регионе.