Спасатели подвели итоги двенадцатого дня поиска пропавших в Уфе подростков

Сегодня спасатели на катере обследовали 36 км береговой линии реки Белой.
Напомним, подростки вечером 30 марта ушли гулять в лес на улице Шафиева и не вернулись. Школьников пятый день ищут волонтеры поисковых отрядов, правоохранители, сотрудники экстренных служб. 31 марта спасатели обнаружили на берегу оставленные подростками рюкзаки. По факту пропажи детей возбудили уголовное дело. 2 апреля во время работы спасатели нашли сапог, который предположительно, принадлежал одному из пропавших подростков. Ранее глава Башкирии Радий Хабиров поручил продолжать поиски пропавших подростков. Для поисков подростков необходим эхолот.
Рассказать об информации, которая поможет в поиске пропавших подростков, можно по номерам 102 или 112.