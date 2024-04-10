В Самаре опровергли информацию об эвакуации населения

В Самарской области не планируется эвакуация населения. Ранее в интернете стал распространяться документ об эвакуации граждан из ряда регионов, в том числе из Самарской области, якобы за подписью министра МЧС России Александра Куренкова. В фальшивом приказе, датированном 8 апреля, необходимость эвакуации объяснялась непростой ситуацией с паводком в Оренбургской области.