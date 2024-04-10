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В Самаре опровергли информацию об эвакуации населения

Приказ об эвакуации из Самарской области оказался фейком.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области не планируется эвакуация населения. Ранее в интернете стал распространяться документ об эвакуации граждан из ряда регионов, в том числе из Самарской области, якобы за подписью министра МЧС России Александра Куренкова. В фальшивом приказе, датированном 8 апреля, необходимость эвакуации объяснялась непростой ситуацией с паводком в Оренбургской области.

В ГУ МЧС России по Самарской области официально заявили, что это фейк.

— Информация о размещении приказа МЧС России о якобы проводимых эвакуационных мероприятиях в субъектах Российской Федерации, в частности в Самарской области, не соответствует действительности, — прокомментировала пресс-служба ведомства.

В региональном МЧС призвали доверять только официальным источникам информации. А также рассказали, что паводковая ситуация в Самарской области налаживается. Еще пять жилых домов и 88 участков освободились от воды. Восстановлено транспортное сообщение с селом Константиновка в Большеглушицком районе.

МЧС