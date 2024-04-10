«Самому младшему не исполнилось двух лет, старшему — семь». В Брестской области шесть малолетних детей получили травмы, выпав из окон

В СК уточнили, что самому маленькому из пострадавших не было и двух лет, а самому старшему — семь лет. Сказано, что трагедии случились в благополучных семьях, однако в какой-то момент дети остались в комнате без присмотра. В этот момент взрослые занимались своими делами в соседних комнатах.