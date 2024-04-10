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«Самому младшему не исполнилось двух лет, старшему — семь». В Брестской области шесть малолетних детей получили травмы, выпав из окон

В Брестской области шесть малолетних детей получили травмы, выпав из окон.

Источник: Комсомольская правда

В Брестской области в 2023 году шесть малолетних детей получили серьезные травмы, выпав из окон, рассказали в пресс-службе Следственного комитета.

В ведомстве акцентировали внимание на том, что в пяти случаях падения детей из окон они облокачивались на москитную сетку. Подчеркивается, что все дети живы, но они получили серьезные травмы.

В СК уточнили, что самому маленькому из пострадавших не было и двух лет, а самому старшему — семь лет. Сказано, что трагедии случились в благополучных семьях, однако в какой-то момент дети остались в комнате без присмотра. В этот момент взрослые занимались своими делами в соседних комнатах.

несчастный случай