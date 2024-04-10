«Уволю вас всех, если не пропустите!»: В Краснодаре женщина не дала проехать скорой с тяжело травмированным ребенком

Женщина согласилась уступить дорогу скорой с умирающем пациентом только спустя 10 минут. Как сообщает телеканал ГТРК Россия Кубань, после конфликта она так и не осознала свою вину. В разговоре со СМИ она заявила, что водитель скорой мог сдать назад, потому что ему было меньше ехать.