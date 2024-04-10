«Уволю вас всех, если не пропустите!»: В Краснодаре женщина не дала проехать скорой с тяжело травмированным ребенком

На пульт скорой медицинской помощи Краснодара 10 апреля поступил срочный вызов. Врачей попросили приехать к мальчику, который упал с турникета и получил тяжелую травму головы, но вместо того, чтобы помочь ребенку, медикам пришлось тратить драгоценное время на конфликт с женщиной, которая не собиралась уступать дорогу скорой.
«Бригада срочно выехала по указанному адресу. Ребенка забрали, но фельдшеры не смогли экстренно покинуть двор на улице Колхозной. Дорогу им преградила кричащая и угрожающая женщина», — сообщили в пресс-службе краевой больнице скорой медицинской помощи.
На машине скорой помощи был прикреплен видеорегистратор, который также записывал и звук в момент происшествия. На записи отчетливо слышно, что женщина не собирается пропускать скорую, а вместо этого требует, чтобы врачи отъехали и уступили дорогу ее иномарке.
«Ей было не интересно, что медики должны экстренно госпитализировать мальчика, который к тому моменту уже потерял сознание. Гораздо важнее было оскорбить врачей, унизить их и пригрозить увольнением», — в пресс-службе краевой больнице скорой медицинской помощи.
Женщина согласилась уступить дорогу скорой с умирающем пациентом только спустя 10 минут. Как сообщает телеканал ГТРК Россия Кубань, после конфликта она так и не осознала свою вину. В разговоре со СМИ она заявила, что водитель скорой мог сдать назад, потому что ему было меньше ехать.
Напомним, что согласно правилам дорожного движения, водитель обязан пропускать машины с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами. В противном случае ему грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей или лишение прав от 3 месяцев до 1 года.
Кроме того, за воспрепятствование деятельности медицинского работника, которая стала причиной тяжкого вреда здоровью пациента, может грозить лишение свободы до двух лет, принудительные работы или штраф до 80 тысяч рублей. Если же действия человека привели к смерти пациента, тюремный срок может составить до четырех лет.