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Тело убитого мужчины нашли в центре Уральска

10 апреля полицейским Уральска поступил вызов о том, что на территории завода лежит человек. Приехавшие на место стражи порядка обнаружили тело мужчины европейской внешности, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Как пишет портал «Мой город», погибшему около 40 лет.

«На теле имеются видимые телесные повреждения», — рассказал начальник Абайского отдела полиции Аслан Айтмуханов.

По факту начато досудебное расследование по ст. 99 УК РК «Убийство».