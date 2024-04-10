Тело убитого мужчины нашли в центре Уральска

Как пишет портал «Мой город», погибшему около 40 лет.
«На теле имеются видимые телесные повреждения», — рассказал начальник Абайского отдела полиции Аслан Айтмуханов.
По факту начато досудебное расследование по ст. 99 УК РК «Убийство».
10 апреля полицейским Уральска поступил вызов о том, что на территории завода лежит человек. Приехавшие на место стражи порядка обнаружили тело мужчины европейской внешности, сообщает Zakon.kz.
Как пишет портал «Мой город», погибшему около 40 лет.
«На теле имеются видимые телесные повреждения», — рассказал начальник Абайского отдела полиции Аслан Айтмуханов.
По факту начато досудебное расследование по ст. 99 УК РК «Убийство».