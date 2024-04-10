Экспертизу Бишимбаева на алкоголь и наркотики провели через неделю после убийства

Гособвинитель Айжан Аймаганова во время исследований материалов дела сообщила, что в деле находятся постановления о назначении химико-токсикологической экспертизы от 16 ноября 2023 года, где взяты кровь и моча Бишимбаева. Заключение выдано 27 ноября 2023 года.
Стоит отметить, что убитая Салтанат Нукенова была обнаружена 9 ноября и в тот же день появилась информация о задержании Куандыка Бишимбаева. О том, что в ночь на 9 ноября пара выпивала, рассказал сам подсудимый во время суда, а также администратор ресторана «Бау».
Между тем, адвокат Бишимбаева попросила озвучить результаты экспертизы.
«На основании результатов поведенной химико-токсикологической экспертизы мочи и крови гражданина Бишимбаева, на вопрос, имеется ли в представленных на исследованиях объектах алкоголь, наркотики, и если да, то какое содержание. Здесь указано, что в представленных объектах этилового спирта не обнаружено», — говорит прокурор.
Дело Куандыка Бишимбаева
9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова — гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии — в убийстве.
12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора «Гастроцентра», брата обвиняемого, — в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления. В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева.
В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям — убийство и истязание, а его брата — в укрывательстве преступления.
Отметим также, что Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные.