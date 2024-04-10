Экспертизу Бишимбаева на алкоголь и наркотики провели через неделю после убийства

Стоит отметить, что убитая Салтанат Нукенова была обнаружена 9 ноября и в тот же день появилась информация о задержании Куандыка Бишимбаева. О том, что в ночь на 9 ноября пара выпивала, рассказал сам подсудимый во время суда, а также администратор ресторана «Бау».