Пастух случайно нашел 50-килограммовую авиабомбу в поле под Анапой

В Анапе пастух во время выпаса коров в поле обнаружил авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Мужчина вызвал к месту опасной находки сотрудников Росгвардии. Боеприпас аккуратно вывезли и уничтожили, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Краснодарскому краю.
Взрывотехники ОМОН «Пластун» установили, что обнаруженный боеприпас — авиабомба ФАБ-50, которая находилась в земле около 80 лет. Авиабомба была изъедена ржавчиной и представляла опасность для окружающих.
Специалисты извлекли боеприпас из земли, вывезли в карьер и взорвали.