Пастух случайно нашел 50-килограммовую авиабомбу в поле под Анапой

В Анапе пастух во время выпаса коров в поле обнаружил авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Мужчина вызвал к месту опасной находки сотрудников Росгвардии. Боеприпас аккуратно вывезли и уничтожили, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Краснодарскому краю.