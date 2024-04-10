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Пастух случайно нашел 50-килограммовую авиабомбу в поле под Анапой

Боеприпас был обнаружен неподалеку от хутора Тарусин.

Источник: Росгвардия Краснодарский край

В Анапе пастух во время выпаса коров в поле обнаружил авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Мужчина вызвал к месту опасной находки сотрудников Росгвардии. Боеприпас аккуратно вывезли и уничтожили, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Краснодарскому краю.

Взрывотехники ОМОН «Пластун» установили, что обнаруженный боеприпас — авиабомба ФАБ-50, которая находилась в земле около 80 лет. Авиабомба была изъедена ржавчиной и представляла опасность для окружающих.

Специалисты извлекли боеприпас из земли, вывезли в карьер и взорвали.