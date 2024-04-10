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В Советском округе Омска сбили трех пешеходов

Сразу три ДТП с разницей от 10 минут до нескольких часов произошло сегодня в Советском округе.

Источник: Комсомольская правда

В 7 часов 40 минут 30-летний водитель иномарки сбил 13-летнюю девочку. ЧП произошло возле остановки «Кинотеатр Первомайский» на нерегулируемом пешеходном переходе.

Через 10 минут после этого наезд на пешеход случился на улице Березовой. 25-летняя омичка переходила дорогу в неположенном месте и попала под колеса «Шкоды Карок».

В 9 часов отечественный автомобиль наехал на 65-летнюю женщину. Она переходила дорогу на зеленый свет светофора по пешеходному переходу на улице 22 Апреля. За рулем машины находился ее ровесник.

Всем пострадавшим понадобилась помощь медиков.