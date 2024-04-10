В Казани загорелся рынок на проспекте Победы.

В Казани загорелся торговый павильон, находящийся возле ТЦ «Олимп» на проспекте Победы. Прибывшие на место происшествия пожарные в настоящий момент разбирают кровлю здания, сообщает корреспондент «Реального времени».
Как сообщают очевидцы, возгорание произошло в одном из торговых павильонов.
— В 16.47 10 апреля поступило сообщение о пожаре на ул. Зорге, 66 в Казани. Горели торговые павильоны. В 17.19 пожарные подразделения МЧС России ликвидировали открытое горение. Площадь пожара устанавливается. Пострадавших нет, — отметили в МЧС.
Напомним, что сегодня, 10 апреля, на улице Яшь Кыч в Казани произошло возгорание частного цеха по производству мебели.