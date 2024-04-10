В Казани загорелся рынок на проспекте Победы.

— В 16.47 10 апреля поступило сообщение о пожаре на ул. Зорге, 66 в Казани. Горели торговые павильоны. В 17.19 пожарные подразделения МЧС России ликвидировали открытое горение. Площадь пожара устанавливается. Пострадавших нет, — отметили в МЧС.