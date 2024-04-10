Потолок рухнул, трещина во всю стену: В Ростове экстренно расселяют многоквартирный дом на Мечникова

Напомним, это не первое серьезное обрушение в многоквартирном доме в Ростове с начала года. Так, вечером 27 января начала обваливаться стена пятиэтажки 1963 года постройки по Нариманова, 72/3. Людей срочно эвакуировали, здание оцепили экстренные службы. А на следующий день обвалилась вся стена целого подъезда — с первого по пятый этаж. Даже спасателей не пускали в здание. Лишь спустя несколько дней с помощью вышки удалось спасти некоторых домашних животных.