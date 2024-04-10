Потолок рухнул, трещина во всю стену: В Ростове экстренно расселяют многоквартирный дом на Мечникова

За малым не случилось беды. В Октябрьском районе Ростова в многоквартирном жилом доме рухнул потолок. Речь идет о трехэтажке на шесть подъездов по улице Мечникова, 51, что между Комсомольской площадью и роддомом НИИАП.
ОБВАЛИЛАСЬ БЕТОННАЯ ПЛИТА.
— Сегодня в ЕДДС-112 от жительницы Октябрьского района поступило сообщение об обрушении части бетонного потолка и появления трещины в стене размером пять сантиметров, — написал в своем официальном телеграм-канале глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.
— Его признали в 2018 году аварийным, а расселение обещали в 2029-м. Так что это было ожидаемо. У нас в квартире были огромные трещины, обои отваливались. Сейчас пригласили в администрацию, едем, послушаем, что нам предложат, — поделилась с корреспондентом «КП — Ростов-на-Дону» жительница дома.
Глава выехал на место и лично пообщался с жильцами аварийного дома.
— Дал поручение организовать переезд жителей, выразивших согласие, на переезд в маневренный фонд, оказать им содействие в перевозке вещей.
Также сити-менеджер обещал ускорить оценку жилых помещений для их выкупа у владельцев. И поручил сотрудникам обратиться в министерство строительства Ростовской области для корректировки программы расселения аварийных домов.
— Предложенные изменения позволят нам приступить к расселению дома в ближайшее время. На 16.30 назначил внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.
Внушительная трещина протянулась по всей стене. Дмитрий Кутепов.
Некоторые жильцы собрали свои вещи в баулы, пока их еще пускают в квартиры, и уехали. Оставшихся в 17 часов на автобусе повезли в городскую администрацию на встречу с главой.
РУХНУЛ ЦЕЛЫЙ ПОДЪЕЗД.
Напомним, это не первое серьезное обрушение в многоквартирном доме в Ростове с начала года. Так, вечером 27 января начала обваливаться стена пятиэтажки 1963 года постройки по Нариманова, 72/3. Людей срочно эвакуировали, здание оцепили экстренные службы. А на следующий день обвалилась вся стена целого подъезда — с первого по пятый этаж. Даже спасателей не пускали в здание. Лишь спустя несколько дней с помощью вышки удалось спасти некоторых домашних животных.
Всего же, по данным мэрии, в администрацию Ворошиловского района подано 121 заявление от семей на выплаты единовременной материальной финансовой помощи в связи с утратой имущества первой необходимости.
Так, зарегистрированным по этому адресу жильцам единовременно выплатят материальную помощь от 10 до 40 тысяч рублей на человека. В частности, по 10 тысяч должны получить все зарегистрированные в доме. Тем, у кого имущество первой необходимости утрачено полностью, еще 30 тысяч, если имущество пострадало частично — 20 тысяч.
— Каждой семьей будем заниматься в индивидуальном порядке, — заверил Алексей Логвиненко.
Жителей расселили в маневренный фонд, идет процесс выкупа квартир у владельцев. Но в доме оказалось закрыто имущество и многих квартиросъемщиков, их ситуация оказалась еще сложнее.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».