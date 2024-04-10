Разговор Бишимбаева тайно записали в камере изолятора

Бишимбаев: «Это судьба у меня такая. Да там не было никого, братишке своему позвонил, мы пытались ее разбудить. Мы там спрашивали, сказали: “Много выпила, пусть спит”. Мы ждали, пока проснется. Мы вышли и через полчаса опять зашли. Она перестала храпеть, и она была холодной, и сразу в скорую позвонил. Я-то не знал, до такой степени кулаками я не мог».