Разговор Бишимбаева тайно записали в камере изолятора

В изоляторе в отношении Бишимбаева проводились негласные следственные действия. Указанный разговор состоялся 10 ноября 2023 года с 12:39 до 12:50.
«Неизвестное лицо: “Ты вообще, походу, не спал”.
Бишимбаев: «Подремал, утром поспал».
Неизвестное лицо: «Что? Когда Талгат приходил, я не стал при нем говорить. Там туда-сюда, сказал, экс-министр сидит со мной. Он сказал, что Tengrinews, новости шумят, и по этим слухам конфликт, говорит. Произошла ссора между посетителями в каком-то ресторане, кипиш был, говорит, нанес телесные повреждения экс-министр. До приезда скорой помощи она скончалась».
Бишимбаев: «Она спала, мы много выпили. Мы повздорили, я не спал, в час я проснулся, но она спала в ресторане».
Неизвестное лицо: «Там диванчик есть какой-то, да?».
Бишимбаев: «Да, на диванчике».
Неизвестное лицо: «Ты не подумай ничего такого, по-любому шум же был. Персонал не обратил внимания?».
Бишимбаев: «Никого не было. Это было ночью. Мы когда пришли, никого не было».
Неизвестное лицо: «Они говорят, все паблики пишут, обвиняют персонал. Надо бойкот объявить, туда-сюда».
Бишимбаев: «Никого не было вообще. Мы туда пришли, мы там сидели, мы ругались».
Неизвестное лицо: «Кто-то приезжал?».
Бишимбаев: «Мы на Билане были, на концерте Димы Билана. Мы пошли туда, начали ругаться. Она встала, ушла, я за ней, хай-вай был, в общем».
Неизвестное лицо: «А это, братан, я просто в шоке, удары куда наносил так, что она скончалась?».
Бишимбаев: «Я не бил ее кулаками».
Неизвестное лицо: «Упала или как?».
Бишимбаев: «Я не знаю. В какой-то момент она легла и уснула. Она столько спала, она храпела, и такого я с ней ничего не делал».
Неизвестное лицо: «У тебя, походу, черная полоса пошла».
Бишимбаев: «Это судьба у меня такая. Да там не было никого, братишке своему позвонил, мы пытались ее разбудить. Мы там спрашивали, сказали: “Много выпила, пусть спит”. Мы ждали, пока проснется. Мы вышли и через полчаса опять зашли. Она перестала храпеть, и она была холодной, и сразу в скорую позвонил. Я-то не знал, до такой степени кулаками я не мог».
Неизвестное лицо: «Ты, походу, этот, у тебя момент же бывает, пьешь-пьешь и такой, потеря памяти немножко?».
Бишимбаев: «Нет, нет у меня потери памяти».
Неизвестное лицо: «Нет, не потеря. Бывает же, половину помнишь, половину не помнишь».
Бишимбаев: «Просто мы ругались, она хотела уйти. Вот из-за чего я нервничал. Любая маленькая ссора, все, она начинала: “Я уйду”.
Неизвестное лицо: «Она тебя этим шантажировала?».
Бишимбаев: «Там в тот вечер, там такая маленькая ссора, она как соскочила. Когда мы пришли, мы ругались, весь персонал был. Выпили 2−3 бутылки шампанского. Потом мы вышли спокойно на улицу, разговаривали. Но потом в машине начали конфликтовать. Я говорю: “Я не смогу поехать, я пьяный”. Вот ссора. Ты не подумай».
Неизвестное лицо: «Ты знаешь, у меня в жизни много возможностей было. Ты просто хоть карьеру сделал, можешь гордиться».
Бишимбаев: «А чем гордиться?».
Неизвестное лицо: «Ну не знаю, был на верхах, управлял там, руководящая должность. А у меня так с 20 лет. Сел и все, нигде не учился».
Бишимбаев: «Ты знаешь, мы на самом деле так друг друга любили».
Неизвестное лицо: «Да, я понимаю, до сих пор так себя плохо чувствуешь, самопоеданием занимаешься».
Бишимбаев: «Ты знаешь, мы ремонт затеяли под Новый год. Фотографируемся там, в тот день вечером концерт, утром она огорчилась: “Мне нечего надеть”. И пошли в магазин, походили. Она по делам осталась, я поехал по своим делам. Вечером она уже поехала с подругой, я опоздал. Мы каждое утро просыпались и планы строили там. Я не знаю, что произошло», — озвучила запись разговора прокурор.
Защитник Бишимбаева Ерлан Газымжанов обратил внимание присяжных заседателей на то, что в данном разговоре Бишимбаев говорит, что не бил Нукенову кулаками и «не делал с ней ничего такого», в то время как ему вменяется умышленное убийство. В свою очередь, адвокат потерпевших Игорь Вранчев спросил у подсудимого, как он мог незнакомому человеку рассказать об обстоятельствах преступления, в котором его на тот момент подозревали.
«Ну вы должны понимать, что это во мне вот так сидело. Он меня спрашивал, конечно, это вырывается. С кем-то хочется поделиться, это чисто по-человечески», — ответил Бишимбаев.