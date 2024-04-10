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В Крыму ввели запрет на посещение лесов

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр — РИА Новости Крым. В Крыму ввели ограничения на посещение лесной местности. Запрет, связанный с обеспечением пожарной безопасности, будет действовать до 14 апреля. Об этом сообщает официальный Telegram-канал администрации Симферополя.

Ранее в среду в республиканском Главке МЧС сообщили, что чрезвычайная пожарная опасность объявлена в центральном и восточном Крыму. Штормовое предупреждение будет действовать в регионах четыре дня.

«В целях обеспечения пожарной безопасности на территории Республики Крым введено ограничение пребывания граждан в лесах, въезда в них транспортных средств сроком до 14 апреля», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в указанный период строго запрещается разводить костры, проводить пожароопасные работы в лесной зоне, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях.

Пожароопасный сезон в Крыму в этом году стартовал 1 апреля. Соответствующее постановление Совмина опубликовано на официальном портале республиканского правительства.

Ранее в комментарии РИА Новости Крым замначальника республиканского главка МЧС России Игорь Скуртул рассказал, что населенные пункты Крыма, которые подвержены угрозе возникновения лесных и ландшафтных пожаров, готовы к началу пожароопасного сезона почти на 95−97%.

28 марта вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила, что пожароопасный сезон в этом году будет сложнее, чем предыдущий. Самый высокий класс пожарной опасности прогнозируется в Южном, Северо-Кавказском федеральных округах и других регионах страны.

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