В Крыму ввели запрет на посещение лесов

Ранее в среду в республиканском Главке МЧС сообщили, что чрезвычайная пожарная опасность объявлена в центральном и восточном Крыму. Штормовое предупреждение будет действовать в регионах четыре дня.
«В целях обеспечения пожарной безопасности на территории Республики Крым введено ограничение пребывания граждан в лесах, въезда в них транспортных средств сроком до 14 апреля», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в указанный период строго запрещается разводить костры, проводить пожароопасные работы в лесной зоне, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях.
Пожароопасный сезон в Крыму в этом году стартовал 1 апреля. Соответствующее постановление Совмина опубликовано на официальном портале республиканского правительства.
Ранее в комментарии РИА Новости Крым замначальника республиканского главка МЧС России Игорь Скуртул рассказал, что населенные пункты Крыма, которые подвержены угрозе возникновения лесных и ландшафтных пожаров, готовы к началу пожароопасного сезона почти на 95−97%.
28 марта вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила, что пожароопасный сезон в этом году будет сложнее, чем предыдущий. Самый высокий класс пожарной опасности прогнозируется в Южном, Северо-Кавказском федеральных округах и других регионах страны.