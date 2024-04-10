В Крыму ввели запрет на посещение лесов

28 марта вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила, что пожароопасный сезон в этом году будет сложнее, чем предыдущий. Самый высокий класс пожарной опасности прогнозируется в Южном, Северо-Кавказском федеральных округах и других регионах страны.