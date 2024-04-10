В секторе Газа при обстреле погибли трое сыновей и внуки главы политбюро ХАМАС

«Я благодарю Аллаха за честь, которую он оказал мне, забрав троих моих детей и нескольких внуков», — заявил лидер ХАМАС, добавив, что всего из-за действий Израиля он потерял «не менее 60 членов семьи». Его сыновья, подчеркнул Хания, «остались с палестинским народом» до последнего и не покинули сектор Газа. Израиль, по его мнению, стремится «посредством убийства детей лидеров ХАМАС сломить сопротивление палестинского народа», однако, продолжил Хания, «позиция движения на переговорах не изменится из-за произошедшего».
Сам лидер ХАМАС в настоящий момент проживает в Дохе.
Ранее о гибели троих сыновей и нескольких внуков Хании сообщил телеканал Al Mayadeen. Все они стали жертвами удара Израиля по лагерю для беженцев на севере сектора Газа.