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В секторе Газа при обстреле погибли трое сыновей и внуки главы политбюро ХАМАС

КАИР, 10 апреля. /ТАСС/. Глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания подтвердил, что трое его сыновей и несколько внуков погибли в секторе Газа в результате израильского удара. Заявление Хании приводит телеканал Al Jazeera.

Источник: Совфед

«Я благодарю Аллаха за честь, которую он оказал мне, забрав троих моих детей и нескольких внуков», — заявил лидер ХАМАС, добавив, что всего из-за действий Израиля он потерял «не менее 60 членов семьи». Его сыновья, подчеркнул Хания, «остались с палестинским народом» до последнего и не покинули сектор Газа. Израиль, по его мнению, стремится «посредством убийства детей лидеров ХАМАС сломить сопротивление палестинского народа», однако, продолжил Хания, «позиция движения на переговорах не изменится из-за произошедшего».

Сам лидер ХАМАС в настоящий момент проживает в Дохе.

Ранее о гибели троих сыновей и нескольких внуков Хании сообщил телеканал Al Mayadeen. Все они стали жертвами удара Израиля по лагерю для беженцев на севере сектора Газа.