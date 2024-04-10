Полицейские задержали троих разгромивших остановку вандалов в Нижнем Новгороде

Сотрудники полиции задержали троих вандалов, разгромивших остановку «Поликлиника» на Московском шоссе в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.
— В дежурную часть УМВД по Нижнему Новгороду ночью 10 апреля поступило сообщение от очевидцев о том, что молодые люди ломают остановку общественного транспорта на Московском шоссе Канавинского района, — отмечают в ведомстве.
Напомним, пять хулиганов разрушали остановочный павильон кулаками и ногами. Результат своих действий они записали на видео, которое выложили в сеть. Двое молодых людей продемонстрировали и сам разрушительный процесс, и разбитые об остановку кулаки.
Менее чем за сутки полицейские установили личности троих хулиганов — 18-летнего и двоих 19-летних нижегородцев. Их доставили в ОВД.
Сейчас полицейские устанавливают мотивы поступка задержанных молодых людей. Кроме того, разыскиваются другие причастные к произошедшему.