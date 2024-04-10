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Полицейские задержали троих разгромивших остановку вандалов в Нижнем Новгороде

Остальных причастных разыскивают.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники полиции задержали троих вандалов, разгромивших остановку «Поликлиника» на Московском шоссе в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.

— В дежурную часть УМВД по Нижнему Новгороду ночью 10 апреля поступило сообщение от очевидцев о том, что молодые люди ломают остановку общественного транспорта на Московском шоссе Канавинского района, — отмечают в ведомстве.

Напомним, пять хулиганов разрушали остановочный павильон кулаками и ногами. Результат своих действий они записали на видео, которое выложили в сеть. Двое молодых людей продемонстрировали и сам разрушительный процесс, и разбитые об остановку кулаки.

Менее чем за сутки полицейские установили личности троих хулиганов — 18-летнего и двоих 19-летних нижегородцев. Их доставили в ОВД.

Сейчас полицейские устанавливают мотивы поступка задержанных молодых людей. Кроме того, разыскиваются другие причастные к произошедшему.